Канада решила выделить $45 млн на поддержку Украины

Канада решила выделить более 45 млн долларов на поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады по результатам конференции по поддержке реформ в Украине, передают Українські Новини.

"Правительство Канады воспользовалось этой уникальной возможностью, чтобы объявить о выделении более $45 млн на поддержку Украины, в том числе $25 млн на реализацию инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в конференции 2 июля в Торонто приняли участие 37 стран.

Канада и международное сообщество поддерживают народ Украины на пути к безопасному, суверенному и процветающему будущему.

Как сообщают Українські Новини, Канада не намерена признавать российские паспорта жителей Донбасса.

Президент Владимир Зеленский с 1 по 3 июля находится с визитом в Канаде для участия в конференции по поддержке реформ в Украине, где он попросил поддержки у Канады, чтобы установить мир в Украине.