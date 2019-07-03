Канада решила выделить $45 млн на поддержку Украины

Канада решила выделить более 45 млн долларов на поддержку Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады по результатам конференции по поддержке реформ в Украине, передают Українські Новини.\r\n"Правительство Канады воспользовалось этой уникальной возможностью, чтобы объявить о выделении более $45 млн на поддержку Украины, в том числе $25 млн на реализацию инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине", - говорится в сообщении.\r\nВ нем отмечается, что в конференции 2 июля в Торонто приняли участие 37 стран.\r\nКанада и международное сообщество поддерживают народ Украины на пути к безопасному, суверенному и процветающему будущему.\r\nКак сообщают Українські Новини, Канада не намерена признавать российские паспорта жителей Донбасса.\r\nПрезидент Владимир Зеленский с 1 по 3 июля находится с визитом в Канаде для участия в конференции по поддержке реформ в Украине, где он попросил поддержки у Канады, чтобы установить мир в Украине.\r\n