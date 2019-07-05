Президентский сайт Зеленского оконфузился - назвал Торонто столицей Канады

На официальном сайте Президента Украины Владимира Зеленского была опубликована информация о его командировке в столицу Канады, название которой указали неверно. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Так, Геращенко опубликовала скриншот, на котором содержится информация о командировке Президента Зеленского в столицу Канады – Торонто. Однако столицей Канады является Оттава.

Скриншот: Ирина Геращенко/Фейсбук

По состоянию на 22:40 ошибка в пресс-службе Зеленского была исправлена.

"Международная конференция пройдет в самом большом городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто", - отметили в пресс-службе главы государства.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии.

Ранее "Слуга народа" трижды оконфузилась в международных вопросах.