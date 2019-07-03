Канада намерена упростить въезд для украинцев и расширить соглашение о ЗСТ с Украиной

Президент Владимир Зеленский, который утром со своей женой прилетел в Канаду, по итогам переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что Канада намерена упростить въезд для украинцев и расширить соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с Трюдо в Торонто, передают Українськi Новини.

"У нас есть очень важные новости, которые касаются путешествий украинцев в Канаду. Первое: это соглашение о молодежных обменах, которое будет подписано в ближайшее время и позволит украинцам и канадцам приезжать по упрощенной процедуре на время до 1 года на обучение и работу. Второе: мы получили предложение от Канады присоединить Украину к программе, которая будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. Мы смотрим на это, как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой. Третье: есть принципиальная договоренность о расширении соглашения о свободной торговле. Мы договорились, что в ближайшее время начнутся переговоры, чтобы положить эти договоренности на бумагу. Это значит, что украинские айтишники и предприниматели из разных сфер получат возможность лучше сотрудничать с Канадой, не выезжая из страны", - сказал он.

Также он сообщил, что Украина будет углублять сотрудничество с Канадой в военной сфере.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский улетел в Канаду на три дня для участия в конференции по поддержке реформ в Украине.



Премьер-министр Канады заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским.