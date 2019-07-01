Зеленский улетел в Канаду на три дня

Президент Владимир Зеленский отбыл в Канаду для участия в конференции по поддержке реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля. Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто", - сказано в нем.

В ходе визита Зеленский проведет встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Христей Фриланд, а также с членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также глава государства встретится с украинской общиной Канады.

В свою очередь в микроблоге Twitter Президент поздравил канадцев с национальным праздником - Днем Канады, поблагодарил за помощь Украине и анонсировал много важных для Украины встреч и мероприятий в ходе его пребывания в Торонто.

Как сообщали Українськi Новини, Фриланд видит много общего между Зеленским и Трюдо. Также Зеленский заявил во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, что у Украины есть есть шанс для возвращения Донбасса и прекращения огня.

Ранее Канада ввела санкции против 114 граждан и 15 компаний за нападение России на украинские корабли.