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01 июля 2019, понедельник, 15:15 142
Президент 2019-07-01T16:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленский улетел в Канаду на три дня

Зеленский улетел в Канаду на три дня

Флаги Украины и Канады. Фото: zn.ua
Флаги Украины и Канады. Фото: zn.ua

Президент Владимир Зеленский отбыл в Канаду для участия в конференции по поддержке реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля. Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто", - сказано в нем.

В ходе визита Зеленский проведет встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Христей Фриланд, а также с членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также глава государства встретится с украинской общиной Канады.

В свою очередь в микроблоге Twitter Президент поздравил канадцев с национальным праздником - Днем Канады, поблагодарил за помощь Украине и анонсировал много важных для Украины встреч и мероприятий в ходе его пребывания в Торонто.

Как сообщали Українськi Новини, Фриланд видит много общего между Зеленским и Трюдо. Также Зеленский заявил во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, что у Украины есть есть шанс для возвращения Донбасса и прекращения огня.

Ранее Канада ввела санкции против 114 граждан и 15 компаний за нападение России на украинские корабли.

Больше новостей о: реформы в Украине Канада Президент Украины Украина-Канада Владимир Зеленский

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