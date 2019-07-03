Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники

Украина договорилась с Канадой о поставках оборонительного вооружения и новейшей военной техники, в частности, бронетехники.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто, передают Українськi Новини.

"Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники", - сказал он.

Позже Зеленский уточнил, что речь идет о бронетехнике.

"Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать детальней, но мы говорим о том, что в Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере. Не хочу быть таким Президентом, который что-то обещает, поэтому давайте мы подпишем соглашение, уверен, это будет в ближайшее время", - сказал он.

В свою очередь Трюдо рассказал о канадских инвестициях в патронный завод в Украине.

"Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Канада намерена упростить въезд для украинцев и расширить соглашение о ЗСТ с Украиной.

Владимир Зеленский улетел в Канаду на три дня для участия в конференции по поддержке реформ в Украине. Премьер-министр Канады заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским.