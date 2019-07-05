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05 июля 2019, пятница, 09:05 2377
Политика 2019-07-05T09:07:39+03:00
Українські Новини
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского

Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского

Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая заметила ошибку пресс-службы президента Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто вместо Оттавы, решила в ироничной форме провести ликбез для команды Зеленского, называя столицы других государств, но при этом ошиблась сама.

Как видно на скриншоте, Геращенко назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама. 

"На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо", - написала она.

Пользователи в комментариях быстро указали на ошибку и вскоре Геращенко удалила слова о Нидерландах, отметив, что признает свою ошибку.

"P. S. Столица Нидерландов - Амстердам. Правительство и королевская резиденция - в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", - написала вице-спикер.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского перепутала столицу Канады, куда глава страны отправился с визитом, указав вместо Оттавы Торонто.

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.

Ранее Зеленский допустил ошибку в указе в собственной фамилии.

Тем временем, "Слуга народа" трижды оконфузилась в международных вопросах.

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