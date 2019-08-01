Кличко просит НАБУ открыть дело по возможному предложению Богдану $20 млн взятки

После того, как глава КГГА Виталий Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева, он просит Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

"30 июля 2019 года на пресс-конференции руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему в разговоре предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И якобы указанный разговор был осуществлен ​​в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! - заявил Кличко.

Кличко отметил, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

"Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. После этого следователи должны или объявить подозрение установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Богдан заявил, что Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен. Также Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности Кличко.

Кроме того, Кличко полетел к адвокату Трампа жаловаться на Зеленского. Также Кличко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1".

Тем временем Портнов заявил, что Кличко могут принудительно доставить на допрос, который он дважды прогулял.