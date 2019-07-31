Кличко полетел к адвокату Трампа жаловаться на Зеленского

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, который отказался инициировать досрочные выборы мэра столицы, обсудил с адвокатом Президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джулиани развитие местного самоуправления.\r\nОб этом Кличко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", - написал он.\r\nКличко сообщил, что встретился с Джулиани в Нью-Йорке, который посетил по его приглашению.\r\nОни договорились в следующий раз встретиться в Киеве.\r\nВиталий Кличко и Рудольф Джулиани. Фото: Віталій Кличко\/Facebook \r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.\r\nТакже специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.\r\nГлава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен.