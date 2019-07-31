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31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019, среда, 11:20 87
Внешняя политика 2019-07-31T11:21:55+03:00
Українські Новини
Кличко полетел к адвокату Трампа жаловаться на Зеленского

Кличко полетел к адвокату Трампа жаловаться на Зеленского

Виталий Кличко и Рудольф Джулиани. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Виталий Кличко и Рудольф Джулиани. Фото: Віталій Кличко/Facebook

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, который отказался инициировать досрочные выборы мэра столицы, обсудил с адвокатом Президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джулиани развитие местного самоуправления.

Об этом Кличко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", - написал он.

Кличко сообщил, что встретился с Джулиани в Нью-Йорке, который посетил по его приглашению.

Они договорились в следующий раз встретиться в Киеве.

Виталий Кличко и Рудольф Джулиани. Фото: Віталій Кличко/Facebook Виталий Кличко и Рудольф Джулиани. Фото: Віталій Кличко/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен.

Больше новостей о: Виталий Кличко Глава КГГА Украина-США Рудольф Джулиани мэр Киева

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