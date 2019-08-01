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01 серпня 2019, четвер, 10:05 115
Політика 2019-08-01T12:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко просить НАБУ відкрити справу щодо можливої пропозиції Богдану $20 млн хабара

Кличко просить НАБУ відкрити справу щодо можливої пропозиції Богдану $20 млн хабара

Віталій Кличко. Фото: ИКГГА
Віталій Кличко. Фото: ИКГГА

Після того, як голова КМДА Віталій Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва, він просить Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливого пропонування 20 млн доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це йдеться в повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

"30 липня 2019 року на прес-конференції керівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому в розмові пропонували хабар у 20 мільйонів доларів. І нібито вказана розмова відбулася в інтересах Київського міського голови, тобто в моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні "переговори", - заявив Кличко.

Кличко зазначив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці в рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних злочинів.

"Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також з'ясувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Після цього слідчі мають або оголосити підозру встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за поширення неправдивої інформації", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений. Також Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади Кличка.

Крім того, Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського. Також Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1".

Тим часом Портнов заявив, що Кличка можуть примусово доставити на допит, який він двічі прогуляв.

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