Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен, - Богдан

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан считает, что решение Конституционного суда об обязательном назначении главой Киевской городской государственной администрации избранного мэром Киева не имеет отношения к действующей редакции закона в то время, как правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента.\r\nОб этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Решение КС касалось законодательства, которое абсолютно полностью изменено", - сказал он.\r\nБогдан сообщил, что дважды встречался с Кличко и просил того убрать "смотрящих".\r\n"Кличко подтвердил, что не контролирует Киевский совет. Есть 2-3 смотрящих, которые контролируют группы депутатов. Если он не будет находить с ними компромисс, то у него не будет большинства в Киевсовете и он не сможет быть эффективным мэром", - сказал Богдан.\r\nКроме того руководитель Офиса заявил, что на него "выходил один из адвокатов, смотрящих", который сообщил, что работа с местным бюджетом позволяет получать 40 млн долларов в год.\r\n"Попросил не двигать главу КГГА и предложил поделить этот бюджет пополам", - сказал он.\r\nБогдан заявил, что эта информация будет передана правоохранителям.\r\nТакже Богдан отметил, что указом Президента Петра Порошенко Кличко был назначен на основании ст.118 Конституции (назначается и увольняется главой государства по представлению правительства) и ч.2 ст.8 о местных государственных администрациях (назначается на срок полномочий Президента).\r\nТаким образом, по его мнению, Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен.\r\nПри этом Богдан сообщил, что на должность главы КГГА есть несколько кандидатур и "если народ увидит, что поменялись дела в Киеве", то Кличко может быть переназначен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, представители Кличко не явились в ГБР, а Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко.