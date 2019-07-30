Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен, - Богдан

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан считает, что решение Конституционного суда об обязательном назначении главой Киевской городской государственной администрации избранного мэром Киева не имеет отношения к действующей редакции закона в то время, как правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Решение КС касалось законодательства, которое абсолютно полностью изменено", - сказал он.

Богдан сообщил, что дважды встречался с Кличко и просил того убрать "смотрящих".

"Кличко подтвердил, что не контролирует Киевский совет. Есть 2-3 смотрящих, которые контролируют группы депутатов. Если он не будет находить с ними компромисс, то у него не будет большинства в Киевсовете и он не сможет быть эффективным мэром", - сказал Богдан.

Кроме того руководитель Офиса заявил, что на него "выходил один из адвокатов, смотрящих", который сообщил, что работа с местным бюджетом позволяет получать 40 млн долларов в год.

"Попросил не двигать главу КГГА и предложил поделить этот бюджет пополам", - сказал он.

Богдан заявил, что эта информация будет передана правоохранителям.

Также Богдан отметил, что указом Президента Петра Порошенко Кличко был назначен на основании ст.118 Конституции (назначается и увольняется главой государства по представлению правительства) и ч.2 ст.8 о местных государственных администрациях (назначается на срок полномочий Президента).

Таким образом, по его мнению, Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен.

При этом Богдан сообщил, что на должность главы КГГА есть несколько кандидатур и "если народ увидит, что поменялись дела в Киеве", то Кличко может быть переназначен.

Как сообщали Українськi Новини, представители Кличко не явились в ГБР, а Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко.