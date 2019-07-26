подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 июля 2019, пятница, 13:46 101
Кабмин 2019-07-26T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко

Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко

Виталий Кличко. Фото: сайт Кличко
Виталий Кличко. Фото: сайт Кличко

Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире радио "Новое время", передают Українськi Новини.

"Это не представление кандидатуры. Это мы получили запрос от Президента на согласование (увольнения). Вы знаете, что, согласно Конституции, все главы ОГА слагают полномочия перед новоизбранным Президентом Украины. То есть, абсолютно логичная история, и по многим губернаторам она уже прошла. Так или иначе, он сложит свои полномочия", - сказал он.

При этом премьер отметил, что он не знает, будет ли Президент Владимир Зеленский переназначать Кличко, поскольку не обсуждал с ним этот вопрос.

"Как премьер-министр я внесу этот вопрос на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. Все предыдущее решения такого характера были поддержаны правительством... Как решит правительство - посмотрим. У нас еще не было дискуссии по этому вопросу, потому что мы письмо получили, по-моему, в среду утром", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева

В свою очередь Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Кроме того Кличко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1".

Больше новостей о: Виталий Кличко Владимир Гройсман Владимир Зеленский

Архив
Новости
Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба 15:26
Гройсман не видит юридических оснований для досрочных местных выборов 15:20
Власти Луганской области обратились к Президенту Украины для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС 15:09
В ЕС выступают за полное внедрение закона о рынке электроэнергии, - Мингарелли 14:58
Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе 14:37
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации 16:36
Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады 10:58
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
Один глава Коболев ежедневно обходится бюджету "Нефтегаза" как 1000 президентов Зеленских 07:40
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Рутгер Хауэр. Фото: rutgerhauer/instagram
Ушел из жизни культовый актер Голливуда: самые известные фильмы Рутгера Хауэра 08:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok