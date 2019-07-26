Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко

Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире радио "Новое время", передают Українськi Новини.

"Это не представление кандидатуры. Это мы получили запрос от Президента на согласование (увольнения). Вы знаете, что, согласно Конституции, все главы ОГА слагают полномочия перед новоизбранным Президентом Украины. То есть, абсолютно логичная история, и по многим губернаторам она уже прошла. Так или иначе, он сложит свои полномочия", - сказал он.

При этом премьер отметил, что он не знает, будет ли Президент Владимир Зеленский переназначать Кличко, поскольку не обсуждал с ним этот вопрос.

"Как премьер-министр я внесу этот вопрос на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. Все предыдущее решения такого характера были поддержаны правительством... Как решит правительство - посмотрим. У нас еще не было дискуссии по этому вопросу, потому что мы письмо получили, по-моему, в среду утром", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева

В свою очередь Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Кроме того Кличко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1".