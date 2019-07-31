Кличко могут принудительно доставить на допрос, который он дважды прогулял, - Портнов

Кличко могут принудительно доставить на допрос, который он дважды прогулял. Об этом сообщает юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, Кличко повторно не явился на допрос, назначенный сегодня на 14-30, разместив фото, что он в США. Закон предусматривает ходатайство в суд о принудительном приводе фигуранта. Ждём желтый бобик. Закон один для всех", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Кличко полетел к адвокату Трампа жаловаться на Зеленского.

Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен.