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26 июля 2019, пятница, 13:00 154
Политика 2019-07-26T15:00:04+03:00
Українські Новини
Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева

Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отказался от инициирования досрочных выборов мэра Киева.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

По его мнению, действия представителей новой власти по увольнению главы КГГА являются неконституционными.

В то же время, Кличко считает, что сейчас местные власти должны сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону, а не на подготовке к возможным досрочным местным выборам.

Он отметил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

"Я буду отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле... Согласно Конституции, следующие местные выборы должны состояться 20 октября 2020 года", - подчеркнул он.

Кличко отметил, что несколько раз общался с главой Офиса Президента Андреем Богданом, который потребовал от мэра координировать свои действия с застройщиком Андреем Ваврышем и директором телеканала 1+1 Александром Ткаченко.

Кличко отказался от этого, так как не видит правовых оснований для таких консультаций.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сказал Кличко, что назначит вместо него главой горадминистрации другого человека.

Также братья Кличко будут судиться с "1+1".

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