Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отказался от инициирования досрочных выборов мэра Киева.\r\nОб этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\nПо его мнению, действия представителей новой власти по увольнению главы КГГА являются неконституционными.\r\nВ то же время, Кличко считает, что сейчас местные власти должны сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону, а не на подготовке к возможным досрочным местным выборам.\r\nОн отметил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.\r\n"Я буду отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле... Согласно Конституции, следующие местные выборы должны состояться 20 октября 2020 года", - подчеркнул он.\r\nКличко отметил, что несколько раз общался с главой Офиса Президента Андреем Богданом, который потребовал от мэра координировать свои действия с застройщиком Андреем Ваврышем и директором телеканала 1+1 Александром Ткаченко.\r\nКличко отказался от этого, так как не видит правовых оснований для таких консультаций.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский сказал Кличко, что назначит вместо него главой горадминистрации другого человека.\r\nТакже братья Кличко будут судиться с "1+1".