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26 июля 2019, пятница, 13:28 576
Политика 2019-07-26T15:31:36+03:00
Українські Новини
Кличко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1"

Кличко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1"

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир подали иск в суд на канал 1+1.

Об этом Виталий Кличко заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба мэра.

По словам мэра столицы, ни дня не проходит чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил его недобрым словом.

"Против меня развернута широкая кампания по дискредитации. Это - и информация о каких-то надуманных производствах против меня. Которые, кстати, инициируют соратники Януковича. А также ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра.

Как уже говорил, я буду защищать свою честь и достоинство в суде. Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться - добрались и до Владимира, - сказал мэр. - И как можно говорить о незаангажированности канала, когда его руководитель является не только представителем политической силы, а его называют одним из претендентов на председателя КГГА? Так вот, мне все равно на разных претендентов и их амбиции, но очернять мою репутацию я не позволю. Я много на нее работал. Поэтому буду защищаться законными методами. О наступлении на свободу слова здесь не идет", - заявил Виталий Кличко.

Он привел несколько примеров манипуляций. Одна из них - искажение информации о стоимости нового пешеходно-велосипедного моста.

"Сам мост не стоит 400 млн! Это сумма за несколько проектов. Мост, как и заявляли, стоил 270 млн. К тому же, отмечу, мы рассчитались еще только за материалы и конструкции. С 400 млн город заплатил пока 210 млн. Другие же средства - на счетах столицы!" - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что сразу после завершения строительства городские власти обратились в Институт судебных экспертиз и КРУ, чтобы проверили соответствие стоимости заявленных материалов и работ. Также после публикаций в СМИ все расходы проверяет НАБУ. И город ждет выводов.

Также мэр отметил, что распространяется немало манипулятивной информации о строительстве Шулявского моста.

"Работы там происходят по графику. Но хочу подчеркнуть. Да, у нас есть главный вызов. Вопрос со сносом 5-го цеха. Которое, я убежден, затягивается умышленно. Более года совместных совещаний и многочисленных обращений к правительству и Фонду госимущества не решают этой проблемы. Создается впечатление, что для фонда госимущества рынок секонд-хенда, который находится в цехе, более важный, чем полноценная, вовремя построена развязка. Или дело несколько в другом - в приватизации "под шумок" всего завода, "паровозом" которой пытаются сделать город. Придется, видимо, обратиться к Президенту по этому вопросу", - подчеркнул мэр столицы.

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