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21 июля 2019, воскресенье, 06:00 371 Карта
Жизнь 2019-07-21T07:45:01+03:00
Українські Новини
Лето снова ожило: синоптик дала "горячий" прогноз на избирательное воскресенье

Лето снова ожило: синоптик дала "горячий" прогноз на избирательное воскресенье

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

Избирательное воскресенье в Украине будет ярким и горячим - температура воздуха составит +25...+30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Лето снова ожило. Дожди с грозами, кратковременные, возможны на западе, севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", - сообщила синоптик.

При этом на остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве есть вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно будет летней, ожидается +26...+29 градусов.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд. 14 июля мощный ливень, превративший улицы Киева в реки, стал рекордным. Количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

Тем временем после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание, а синоптики спрогнозировали погоду в Украине на три месяца.

Также 21 июля состоятся внеочередные выборы депутатов Верховной Рады.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Украине Погода на выходные

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