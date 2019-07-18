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18 июля 2019, четверг, 05:50 197
Финансы 2019-07-18T05:50:01+03:00
Українські Новини
Гривна подорожала: официальные курсы валют

Гривна подорожала: официальные курсы валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июля, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3210,5746
100 долларов США 2586,2087
100 швейцарских франков 2614,1803
1000 иен 238,8761
10 российских рублей 4,1087
100 евро 2900,4331

Как сообщали Українські Новини, 17 июля гривна на межбанке после снижения снова перешла к росту.

Также в среду, 17 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 16 июля на 6,72 коп. до 26,1029 UAH/USD, курс покупки - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH/USD.

Аналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.

Тем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз Нацбанка.

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