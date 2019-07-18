Гривна подорожала: официальные курсы валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июля, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3210,5746\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2586,2087\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2614,1803\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,8761\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1087\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2900,4331\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 17 июля гривна на межбанке после снижения снова перешла к росту.\r\nТакже в среду, 17 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 16 июля на 6,72 коп. до 26,1029 UAH\/USD, курс покупки - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH\/USD.\r\nАналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.\r\nТем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз Нацбанка.