Гривна подорожала: официальные курсы валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июля, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июля, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3210,5746 100 долларов США 2586,2087 100 швейцарских франков 2614,1803 1000 иен 238,8761 10 российских рублей 4,1087 100 евро 2900,4331

Как сообщали Українські Новини, 17 июля гривна на межбанке после снижения снова перешла к росту.

Также в среду, 17 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 16 июля на 6,72 коп. до 26,1029 UAH/USD, курс покупки - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH/USD.

Аналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.

Тем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз Нацбанка.