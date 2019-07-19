НБУ істотно послабив гривню на три дні: курс валют до понеділка

Після того, як гривня подорожчала, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 липня, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3249,2296\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2603,0049\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2638,7656\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n241,5030\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1430\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2919,5303\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня різко обвалилася на міжбанку в той час, як долар завмер, а євро підскочив в обмінниках 18 липня. Також гривня може побити рекорди - чого очікувати українцям.\r\nТим часом НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою в цьому році і підвищив прогноз зростання ВВП до 3% в 2019, а готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд гривень.\r\nКрім того, в НБУ відповіли на звинувачення у використанні на 1 000 гривень неліцензійного шрифту.