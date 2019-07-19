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19 липня 2019, пʼятниця, 05:59 6
Фінанси 2019-07-19T05:59:04+03:00
Українські Новини
НБУ істотно послабив гривню на три дні: курс валют до понеділка

НБУ істотно послабив гривню на три дні: курс валют до понеділка

Гривні. Фото: prozoro
Гривні. Фото: prozoro

Після того, як гривня подорожчала, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 липня, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3249,2296
100 доларів США 2603,0049
100 швейцарських франків 2638,7656
1000 ієн 241,5030
10 російських рублів 4,1430
100 євро 2919,5303

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко обвалилася на міжбанку в той час, як долар завмер, а євро підскочив в обмінниках 18 липня. Також гривня може побити рекорди - чого очікувати українцям.

Тим часом НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою в цьому році і підвищив прогноз зростання ВВП до 3% в 2019, а готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд гривень.

Крім того, в НБУ відповіли на звинувачення у використанні на 1 000 гривень неліцензійного шрифту.

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