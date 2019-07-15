В поведении Зеленского заметили подражание Лукашенко: подборка цитат

После того, как Президент Владимир Зеленский резко высказался во время увольнения топ-чиновника в Одессе, журналисты собрали видео под названием "Зеленский копирует Лукашенко", в котором сравнивают поведение президента Беларуси Александра Лукашенко и Зеленского после вступления в должность Президента Украины.

Соответсвующее видео опубликовала белорусская "Радио Свобода" на YouTube-канале.

Ролик содержит нарезанную подборку сравнения цитат Лукашенко и Зеленского, в числе которых громкая проверка президентом Беларуси фермы, на которых он отчитывает ее сотрудников, и нашумевшие скандалы Президента Украины - с Ярославом Годунком в Борисполе, во время совещания в Одесском морском порту и другие.

https://www.youtube.com/watch?v=CNvMQqOeeds" frameborder="0" allowfullscreen>

В видео выбраны самые яркие и резкие высказывания президентов. Авторы ролика поинтересовались у зрителей, действительно ли так похоже поведение Зеленского и Лукашенко.

"Зеленский жесточайше копирует Лукашенко! Похоже?", - написали журналисты.

И некоторые комментаторы согласились - похоже.

Однако большинство посмотревших видео поспорили с авторами, указав на категорическую несхожесть президентов. В то же время, многих поклонников Зеленского такое сравнение оскорбило и они указали на то, что у украинского Президента есть принципиальная разница с белорусским - "у Зеленского есть стержень и он может держать дисциплину". Многие отметили, что главное не поведение президентов, а их реальные действия.

Тем временем российский оппозиционный философ и преподаватель Максим Горюнов, который сатирически высказывается о реалиях своей страны, также сравнил Зеленского с Лукашенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Что видят беларусы, когда смотрят, как Зеленский разгоняет чиновников, жалуясь,

что бюрократия и процедуры мешает ему быстро навести порядок в стране", - написав Горюнов, прикрепив фото Лукашенко, датируемое 1996 годом.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи. Годунок назвал Зеленского "неадекватным", но позже отказался от претензий.

Также Зеленский объявил о масштабной волне люстрации чиновников режима Порошенко.

Ранее Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.

Тем временем Лукашенко пользуется наибольшей поддержкой граждан Украины среди зарубежных лидеров - 53%, также Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пожелал ему крепкого здоровья.