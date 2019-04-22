Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пожелал ему крепкого здоровья

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил шоумена Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины и выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества двух стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Беларуси, передают Українські Новини.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.

Как сообщали Українськi Новини, ЕС поздравил Зеленского с победой на выборах Президента и пообещал дальнейшую поддержку Украине.

Также посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.