У поведінці Зеленського помітили наслідування Лукашенку: добірка цитат

Після того, як Президент Володимир Зеленський різко висловився під час звільнення топ-чиновника в Одесі, журналісти зібрали відео під назвою "Зеленський копіює Лукашенка", в якому порівнюють поведінку президента Білорусі Олександра Лукашенка і Зеленського після вступу на посаду Президента України.

Відповідне відео опублікувала білоруська "Радіо Свобода" на YouTube-каналі.

Ролик містить нарізану добірку порівняння цитат Лукашенка і Зеленського, в числі яких гучна перевірка президентом Білорусі ферми, на якій він відчитує її співробітників, і гучні скандали Президента України - з Ярославом Годунком у Борисполі, під час наради в Одеському морському порту тощо.

У відео обрані найяскравіші і різкі висловлювання президентів. Автори ролика поцікавилися у глядачів, чи дійсно так схожа поведінка Зеленського і Лукашенка.

"Зеленський жорстоко копіює Лукашенка! Схоже?", - написали журналісти.

І деякі коментатори погодилися - схоже.

Однак більшість з тих, що подвилися відео, посперечалися з авторами, вказавши на категоричну несхожість президентів. Водночас багатьох шанувальників Зеленського таке порівняння обурило і вони вказали на те, що в українського Президента є принципова різниця з білоруським - "у Зеленського є стрижень і він може тримати дисципліну". Багато відзначили, що головне не поведінка президентів, а їхні реальні дії.

Тим часом російський опозиційний філософ і викладач Максим Горюнов, який сатирично висловлюється про реалії своєї країни, також порівняв Зеленського з Лукашенком на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Що бачать білоруси, коли дивляться, як Зеленський розганяє чиновників, скаржачись, що бюрократія і процедури заважають йому швидко навести порядок у країні", - написав Горюнов, прикріпивши фото Лукашенка, що датується 1996 роком.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі. Годунок назвав Зеленського "неадекватним", але пізніше відмовився від претензій.

Також Зеленський оголосив про масштабну хвилю люстрації чиновників режиму Порошенка.

Раніше Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.

Тим часом Лукашенко користується найбільшою підтримкою громадян України серед зарубіжних лідерів - 53%, також Лукашенко привітав Зеленського з перемогою і побажав йому міцного здоров'я.