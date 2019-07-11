Годунок отказался от претензий к Зеленскому

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Президент Владимир Зеленский со скандалом выгнал со встречи,

Об этом он сказал в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я не хочу расшатывать ситуацию в стране, когда сегодня вражеские каналы и СМИ, которые принадлежали или принадлежат российским силам или бывшему президенту Порошенко, пытаются использовать ситуацию как провокацию и показать в плохом свете нашего Президента", - сказал Годунок.

По его словам, кто-то из окружения Президента предоставил неправдивую информацию о нем и спровоцировал этот конфликт.

"Я не иду в СБУ, я планирую завтра официально обратиться к ним с депутатским запросом о том, есть ли на меня какая-то информация, которая может меня порочить", - добавил он.

Годунок считает сложившуюся ситуацию недоразумением.

Кроме того, он подчеркнул, что был одним из тех, кто призывал голосовать за Зеленского.

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Как сообщали Українськi Новини, Годунок голосовал за "честного преЗЕдента".

Годунок заявил, что намерен посетить СБУ в четверг и подать в суд на Зеленского за оскорбления.

Также Годунок считает, что Зеленский очернил его под выборы, чтоб помочь кандидату "Слуги народа" и назвал Зеленского "неадекватным".