Годунок отказался от претензий к Зеленскому

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Президент Владимир Зеленский со скандалом выгнал со встречи, отказался от претензий к нему.\r\nОб этом он сказал в своем видеообращении, передают Українськi Новини.\r\n"Я не хочу расшатывать ситуацию в стране, когда сегодня вражеские каналы и СМИ, которые принадлежали или принадлежат российским силам или бывшему президенту Порошенко, пытаются использовать ситуацию как провокацию и показать в плохом свете нашего Президента", - сказал Годунок.\r\nПо его словам, кто-то из окружения Президента предоставил неправдивую информацию о нем и спровоцировал этот конфликт.\r\n"Я не иду в СБУ, я планирую завтра официально обратиться к ним с депутатским запросом о том, есть ли на меня какая-то информация, которая может меня порочить", - добавил он.\r\nГодунок считает сложившуюся ситуацию недоразумением.\r\nКроме того, он подчеркнул, что был одним из тех, кто призывал голосовать за Зеленского.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=MMqdLvR2Jek" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, Годунок голосовал за "честного преЗЕдента".\r\nГодунок заявил, что намерен посетить СБУ в четверг и подать в суд на Зеленского за оскорбления.\r\nТакже Годунок считает, что Зеленский очернил его под выборы, чтоб помочь кандидату "Слуги народа" и назвал Зеленского "неадекватным".