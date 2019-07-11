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11 июля 2019, четверг, 21:16 169
Политика 2019-07-11T21:26:06+03:00
Українські Новини
Годунок отказался от претензий к Зеленскому

Годунок отказался от претензий к Зеленскому

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Президент Владимир Зеленский со скандалом выгнал со встречи, отказался от претензий к нему.

Об этом  он сказал в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я не хочу расшатывать ситуацию в стране, когда сегодня вражеские каналы и СМИ, которые принадлежали или принадлежат российским силам или бывшему президенту Порошенко, пытаются использовать ситуацию как провокацию и показать в плохом свете нашего Президента", - сказал Годунок.

По его словам, кто-то из окружения Президента предоставил неправдивую информацию о нем и спровоцировал этот конфликт.

"Я не иду в СБУ, я планирую завтра официально обратиться к ним с депутатским запросом о том, есть ли на меня какая-то информация, которая может меня порочить", - добавил он.

Годунок считает сложившуюся ситуацию недоразумением.

Кроме того, он подчеркнул, что был одним из тех, кто призывал голосовать за Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Годунок голосовал за "честного преЗЕдента".

Годунок заявил, что намерен посетить СБУ в четверг и подать в суд на Зеленского за оскорбления.

Также Годунок считает, что Зеленский очернил его под выборы, чтоб помочь кандидату "Слуги народа" и назвал Зеленского "неадекватным".

Больше новостей о: Скандал Президент Украины Владимир Зеленский Ярослав Годунок

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