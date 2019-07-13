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13 июля 2019, суббота, 14:43 7888
Президент 2019-07-13T15:00:22+03:00
Українські Новини
Вы считаете, что я идиот?: Зеленский резко высказался во время увольнения топ-чиновника в Одессе

Вы считаете, что я идиот?: Зеленский резко высказался во время увольнения топ-чиновника в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский, который призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины, во время диалога с руководителем ГФС довольно резко высказался в свойственной ему комической манере. 

В частности, во время совещания в Одесском морском порту, Президент довольно резко отреагировал на слова Власова: "Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами?".

После этого он попросил Власова уволься с поста т.о. главы ГФС.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Facebook, а из реальных документов", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.

Ранее Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи.

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