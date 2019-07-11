Зеленский начинает масштабную люстрацию топ-чиновников времен Порошенко

Президент Владимир Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, Генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении на странице в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини.

Кроме того, люстрацию предлагается распространить также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны и руководство оборонных предприятий, занимавших должности в названный период.

"Предлагаю к перечням должностей, которые подпадают под люстрацию добавить Президента Украины, всех народных депутатов, главу Верховной Рады, членов правительства, Генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, глав Государственной фискальной службы и Таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский.

Он отметил, что его командой разработан законопроект, предусматривающий расширение норм закона об очищении власти.

Зеленский добавил, что этот законопроект - общественная оценка деятельности занимавших высшие госдолжности чиновников и выразил уверенность, что их деятельность получит и справедливую юридическую оценку.

На данный момент этот законопроект не зарегистрирован на сайте Рады.

Как сообщали Українські Новини, ранее представитель Президента в парламенте Руслан Стефачук сообщил, что Зеленский намерен внести в Раду законопроект о расширении перечня субъектов, которые подлежат люстрации, включая Президента.

4 июля 200 сторонников партий "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" и "Европейская солидарность" митинговали у Конституционного Суда против возможной отмены закона "Об очищении власти".

В мае замглавы Администрации Руслан Рябошапка заявил, что Президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Администрации Андрея Богдана в случае признания Конституционным Судом конституционным закона "Об очищении власти" (люстрации).