Доллар немного просел, а евро подорожал перед выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 11 июля на 3,07 коп. до 26,1070 UAH\/USD, курс покупки повысился на 1,58 коп. до 25,7604 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 7,27 коп. до 28,8940 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 1,3 коп. до 29,4307 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,7604\r\n26,1070\r\n28,8940\r\n29,4307\r\n3,61\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,9700\r\n26,3000\r\n29,1000\r\n29,6500\r\n4,01\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,5500\r\n25,9900\r\n28,7000\r\n29,2500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, рубль после падения начал дорожать в киевских обменниках. Ранее гривна к иностранным валютам резко обвалилась.\r\nТакже годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.\r\nТем временем нелегальных обменников стало больше, а НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов и в начале июля купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов. \r\nКроме того, НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре.