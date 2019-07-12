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12 июля 2019, пятница, 10:20 22
Финансы 2019-07-12T10:22:13+03:00
Українські Новини
Доллар немного просел, а евро подорожал перед выходными

Доллар немного просел, а евро подорожал перед выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 11 июля на 3,07 коп. до 26,1070 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,58 коп. до 25,7604 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,27 коп. до 28,8940 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,3 коп. до 29,4307 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,7604 26,1070 28,8940 29,4307 3,61 4,18
Максимальный 25,9700 26,3000 29,1000 29,6500 4,01 5,00
Минимальный 25,5500 25,9900 28,7000 29,2500 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, рубль после падения начал дорожать в киевских обменниках. Ранее гривна к иностранным валютам резко обвалилась.

Также годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.

Тем временем нелегальных обменников стало больше, а НБУ отменил лимит на репатриацию дивидендов и в начале июля купил на межбанке рекордные $321,2 миллионов

Кроме того, НБУ проверяет информацию о нелицензионном шрифте на новой "тысячной" купюре.

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