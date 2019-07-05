Перед выходными доллар и евро обвалились в обменниках

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 4 июля на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс покупки – понизился на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,31 коп. до 28,9619 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,96 коп. до 29,4616 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,7288 26,0444 28,9619 29,4616 3,64 4,20 Максимальный 25,8300 26,5000 29,1500 29,8000 4,00 5,00 Минимальный 25,5000 26,9000 28,7000 29,2500 2,50 4,04

Как сообщали Українські Новини, на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD. Также НБУ резко укрепил гривну, появился официальный курс к 6 иностранным валютам.

Кроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.

Перед выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам.