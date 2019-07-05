Перед выходными доллар и евро обвалились в обменниках

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 4 июля на 10,64 коп. до 26,0444 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 10,45 коп. до 25,7288 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 11,31 коп. до 28,9619 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 11,96 коп. до 29,4616 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,7288\r\n26,0444\r\n28,9619\r\n29,4616\r\n3,64\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,8300\r\n26,5000\r\n29,1500\r\n29,8000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,5000\r\n26,9000\r\n28,7000\r\n29,2500\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH\/USD. Также НБУ резко укрепил гривну, появился официальный курс к 6 иностранным валютам.\r\nКроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.\r\nПеред выходными гривна взлетела: официальный курс к иностранным валютам.