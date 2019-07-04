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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 09:06 1904 Карта
Силовые структуры 2019-07-04T09:13:02+03:00
Українські Новини
Ухудшение погоды перебросится на еще одну область Украины, - ГосЧС

Ухудшение погоды перебросится на еще одну область Украины, - ГосЧС

Молния.
Молния.

После того, как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий до І уровня опасности, спасатели также напомнили, что в отдельных областях Украины погода в четверг ухудшится.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, 4 июля в южной части страны местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

По данным Укргидрометцентра, на юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.

Карта: Укргидрометцентр Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала.

Тем временем из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших. Кроме того, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыши электричества. Ранее в ГосЧС предупреждали об усложнении погодыпочти по всей Украине со вторника. Ожидались шторм до 30 м/с, дожди и град

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