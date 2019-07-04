Ухудшение погоды перебросится на еще одну область Украины, - ГосЧС

После того, как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий до І уровня опасности, спасатели также напомнили, что в отдельных областях Украины погода в четверг ухудшится.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.\r\nТак, 4 июля в южной части страны местами грозы и шквалы 15-20 м\/с.\r\nПо данным Укргидрометцентра, на юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, кое-где шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +13...+20 градусов, днем +25...+30 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр \r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине похолодает до +7 и зальет дождями: синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала.\r\nТем временем из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших. Кроме того, от ураганного ветра в двух областях Украины дома остались без крыши электричества. Ранее в ГосЧС предупреждали об усложнении погоды почти по всей Украине со вторника. Ожидались шторм до 30 м\/с, дожди и град.