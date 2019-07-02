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02 июля 2019, вторник, 06:00 4332 Карта
Жизнь 2019-07-02T06:00:02+03:00
Українські Новини
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

Во вторник, 2 июля, с севера к Украине приблизится атмосферный фронт, который принесет в северные области Украины, местами на Запад, Центр, а вечером и в Харьковскую область кратковременные дожди и грозы и разбавит прохладой жару, которая, согласно прогнозам Укргидрометцентра местами достигнет +37.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам синоптика, на остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве во вторник атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы.

"Столичная жара во вторник ослабнет до + 26 + 28 градусов. В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов", - написала Диденко.

По словам синоптика, до конца недели сильная жара в Украине маловероятна.

"Только на юге и юго-востоке Украины высокие градуса будут оседать красивым загаром на шее тружеников и всей фигуре временных бездельников-курортников", - предупредила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

Напомним, сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели.

Ранее в ГосЧС сообщили, что из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Кроме того, от невыносимой жары в Европе скончались 8 человек.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Украину придет жара до +37 и грозы со шквалами.

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