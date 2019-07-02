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02 июля 2019, вторник, 12:22 228
Общество 2019-07-02T12:22:01+03:00
Українські Новини
В Украине объявили 5-бальную пожароопасность

В Украине объявили 5-бальную пожароопасность

В Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность. Фото: pixabay
В Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность. Фото: pixabay

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на юго-востоке Украины 2-5 июля. Об этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.


По прогнозам Гидрометеорологического центра, 2-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

Напомним, ранее ГосЧС предупредила об ухудшении погоды на вторник, 2 июля

Спасатели также предупредили о сложной погоде на вторник: ожидаются дожди, град и шторм до 30 м/с.

Синоптик рассказала об атмосферном фронте, который принесет кратковременные дожди и грозы, а также дала предварительный прогноз погоды на всю неделю.

Українські Новини рассказали как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох

Еще в первый день июля, когда в Украину вернулась жара, ГосЧС предупредила о самом высоком уровне пожарной опасносте в большинстве областях Украины. 

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