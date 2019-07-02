В Украине объявили 5-бальную пожароопасность

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на юго-востоке Украины 2-5 июля. Об этом говорится в сообщении пресс–службы ведомства, передают Українські Новини.По прогнозам Гидрометеорологического центра, 2-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса).Напомним, ранее ГосЧС предупредила об ухудшении погоды на вторник, 2 июля. Спасатели также предупредили о сложной погоде на вторник: ожидаются дожди, град и шторм до 30 м\/с.Синоптик рассказала об атмосферном фронте, который принесет кратковременные дожди и грозы, а также дала предварительный прогноз погоды на всю неделю. Українські Новини рассказали как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох. Еще в первый день июля, когда в Украину вернулась жара, ГосЧС предупредила о самом высоком уровне пожарной опасносте в большинстве областях Украины. Невероятные изменения климата: в Мексике выпало 1,5 метра града.