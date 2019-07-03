подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
03 июля 2019, среда, 06:00 272
Жизнь 2019-07-03T06:00:02+03:00
Українські Новини
Жара начинает покидать Украину

Жара начинает покидать Украину

Лето. Фото: pixabay.com
Лето. Фото: pixabay.com

В Украине жара начала отступать, сегодня, 3 июня, ожидается солнечная и комфортная температура. Столбики термометров завтра будут показывать +23 +28 градусов, на Западе +21 +26 градусов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Жара еще задержится на юге, а также в Луганской и Донецкой, +28 +33 градуса. Однако уже 4 июля и там посвежеет. Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, только в Карпатах местами возможные местами дожди", - говорится в сообщении.

В то же время в Киеве в среду будет сухо, солнечно, ночью +16 + 19 градусов, днем ​​+24 +26 градусов.

К концу рабочей недели, 4-5 июля, в Украине посвежеет еще на несколько градусов.

"Кому сильной жары хочется - в Испании, Италии, Греции, Турции будет и +30, и +40 градусов. Так что выбрать можно", - отметила Диденко.

Напомним, ранее Українські Новини писали о самых опасных датах в 2019 году, а также о магнитных бурях в июле.

Больше новостей о: Похолодание Жара Прогноз погоды Антициклон погода в Украине

Архив
Новости
"Платформа" Бойко почти в 2 раза опережает "Слугу народа" в Донецкой области, – опрос 06:13
Гройсман утверждает, что начал ходить в школу в 2 года, когда дети еще не умеют говорить 06:07
Цена за пачку сигарет может вырасти до 100 гривен к 2025 06:01
После продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны 06:00
Жара начинает покидать Украину 06:00
больше новостей
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Платежный баланс сведен с дефицитом в $750 млн 09:16
больше новостей
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok