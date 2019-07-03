Жара начинает покидать Украину

В Украине жара начала отступать, сегодня, 3 июня, ожидается солнечная и комфортная температура. Столбики термометров завтра будут показывать +23 +28 градусов, на Западе +21 +26 градусов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Жара еще задержится на юге, а также в Луганской и Донецкой, +28 +33 градуса. Однако уже 4 июля и там посвежеет. Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, только в Карпатах местами возможные местами дожди", - говорится в сообщении.

В то же время в Киеве в среду будет сухо, солнечно, ночью +16 + 19 градусов, днем ​​+24 +26 градусов.

К концу рабочей недели, 4-5 июля, в Украине посвежеет еще на несколько градусов.

"Кому сильной жары хочется - в Испании, Италии, Греции, Турции будет и +30, и +40 градусов. Так что выбрать можно", - отметила Диденко.

Напомним, ранее Українські Новини писали о самых опасных датах в 2019 году, а также о магнитных бурях в июле.