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03 липня 2019, середа, 17:41 16 Карта
Силові структури 2019-07-03T18:45:02+03:00
Українські Новини
Погода ускладниться до критичного рівня: ДСНС назвала найнебезпечніші регіони

Погода ускладниться до критичного рівня: ДСНС назвала найнебезпечніші регіони

Гроза.
Гроза.

У той час, як через негоду в Кривому Розі троє загиблих і спека починає покидати Україну Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов до І рівня небезпеки 3-4 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

Відзначається, що за даними Укргідрометцентру, вдень 3 липня у південній частині країни, Карпатах, вночі і в східних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с.

4 липня у південній частині місцями грози і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, у ДСНС попереджали про ускладнення погоди майже по всій Україні з вівторка. Очікувалися шторм до 30 м/с, дощі і град. Також спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Тим часом в Україні оголосили 5-бальну пожежну небезпеку.

Крім того, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без дахів і електрики. Під час бурі в Кривому Розі з будівлі міського відділу поліції зірвало шифер.

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