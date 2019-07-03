Погода ускладниться до критичного рівня: ДСНС назвала найнебезпечніші регіони

У той час, як через негоду в Кривому Розі троє загиблих і спека починає покидати Україну Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов до І рівня небезпеки 3-4 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

Відзначається, що за даними Укргідрометцентру, вдень 3 липня у південній частині країни, Карпатах, вночі і в східних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с.

4 липня у південній частині місцями грози і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, у ДСНС попереджали про ускладнення погоди майже по всій Україні з вівторка. Очікувалися шторм до 30 м/с, дощі і град. Також спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Тим часом в Україні оголосили 5-бальну пожежну небезпеку.

Крім того, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без дахів і електрики. Під час бурі в Кривому Розі з будівлі міського відділу поліції зірвало шифер.