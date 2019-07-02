Гривня до долара в обмінниках дорожчає, а до євро - дешевшає

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 1 липня на 0,15 коп. до 26,2913 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,19 коп. до 25,9797 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,47 коп. до 29,2866 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,37 коп. до 29,7925 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,9797 26,2913 29,2866 29,7925 3,69 4,27 Максимальний 26,1000 26,7000 29,5000 30,2000 4,10 5,00 Мінімальний 25,6000 26,1800 29,0000 29,5800 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знову знизив офіційний курс гривні. Також у червні долар істотно впав в ціні.

Тим часом НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими.

Крім того, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.