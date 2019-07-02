Гривня до долара в обмінниках дорожчає, а до євро - дешевшає

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 1 липня на 0,15 коп. до 26,2913 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,19 коп. до 25,9797 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 6,47 коп. до 29,2866 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 6,37 коп. до 29,7925 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,9797\r\n26,2913\r\n29,2866\r\n29,7925\r\n3,69\r\n4,27\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,1000\r\n26,7000\r\n29,5000\r\n30,2000\r\n4,10\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,6000\r\n26,1800\r\n29,0000\r\n29,5800\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ знову знизив офіційний курс гривні. Також у червні долар істотно впав в ціні.\r\nТим часом НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими.\r\nКрім того, в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень, а експерти стверджують, що випуск Національним банком купюри в 1 тис. гривень не позначиться на інфляції. Крім того, НБУ вирішив вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з 25 жовтня.