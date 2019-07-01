В начале недели наличные доллар и евро просели

После того, как доллар и евро просели посреди рабочей недели, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 июня на 1,46 коп. до 26,2863 UAH\/USD, курс покупки - на 1,27 коп. до 25,9838 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 2,11 коп. до 29,3509 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 4,06 коп. до 29,8572 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,9838\r\n26,2863\r\n29,3509\r\n29,8572\r\n3,64\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,1000\r\n26,7000\r\n29,5500\r\n30,1500\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,9000\r\n26,1500\r\n29,0500\r\n29,6500\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен., а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. \r\nНБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника.\r\nТем временем, регулятор продолжает скупать валюту на межбанке.\r\n