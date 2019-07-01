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01 июля 2019, понедельник, 10:30 145
Финансы 2019-07-01T10:30:26+03:00
Українські Новини
В начале недели наличные доллар и евро просели

В начале недели наличные доллар и евро просели

После того, как доллар и евро просели посреди рабочей недели, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 июня на 1,46 коп. до 26,2863 UAH/USD, курс покупки - на 1,27 коп. до 25,9838 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,11 коп. до 29,3509 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,06 коп. до 29,8572 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,9838 26,2863 29,3509 29,8572 3,64 4,25
Максимальный 26,1000 26,7000 29,5500 30,1500 4,05 5,00
Минимальный 25,9000 26,1500 29,0500 29,6500 2,50 4,10

Как сообщали Українські Новини, Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен., а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. 

НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника.

Тем временем, регулятор продолжает скупать валюту на межбанке.

 

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