НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника

После того, как доллар и евро просели посреди рабочей недели, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-30 июня, на 2,46 коп. до 26,1664 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3328,2995\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2617,7939\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2676,4065\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n242,6966\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1522\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2976,4317\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, накануне российский рубль подешевел в обменниках Киева и доллар в обменниках Киева также продолжал падать.\r\nТакже НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты.\r\nТем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен., а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.