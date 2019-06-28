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28 июня 2019, пятница, 05:59 316
Финансы 2019-06-28T05:59:01+03:00
Українські Новини
НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника

НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника

Гривны и доллары.
Гривны и доллары.

После того, как доллар и евро просели посреди рабочей недели, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-30 июня, на 2,46 коп. до 26,1664 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3328,2995
100 долларов США 2617,7939
100 швейцарских франков 2676,4065
1000 иен 242,6966
10 российских рублей 4,1522
100 евро 2976,4317

Как сообщали Українські Новини, накануне российский рубль подешевел в обменниках Киева и доллар в обменниках Киева также продолжал падать.

Также НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты.

Тем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен., а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. 

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