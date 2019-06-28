НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника

После того, как доллар и евро просели посреди рабочей недели, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 1,15 коп. до 26,1779 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-30 июня, на 2,46 коп. до 26,1664 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3328,2995 100 долларов США 2617,7939 100 швейцарских франков 2676,4065 1000 иен 242,6966 10 российских рублей 4,1522 100 евро 2976,4317

Как сообщали Українські Новини, накануне российский рубль подешевел в обменниках Киева и доллар в обменниках Киева также продолжал падать.

Также НБУ упростит получение банковских услуг с использованием ID-карты.

Тем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен., а эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.