Кабмин одобрил 8 кандидатур Зеленского на губернаторов

Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур Владимира Зеленского на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей.\r\nОб этом представитель Президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус сообщил журналистам, передают Українські Новини.\r\n"Все 8 вопросов были поддержаны. Голосовали неединогласно. Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты, которые одновременно являются министрами, голосовали против всех представлений, не смотря на тех, кто подается", - сказал он.\r\nГерус отметил, что следующих кандидатур на губернаторов Зеленский внесет в следующее правительство.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин отказался публично обсуждать кандидатуры Зеленского на губернаторов.\r\nРанее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций. Также Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.\r\nТем временем Зеленский намерен сменить всех губернаторов.\r\n