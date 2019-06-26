Кабмин одобрил 8 кандидатур Зеленского на губернаторов

Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур Владимира Зеленского на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей.

Об этом представитель Президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Все 8 вопросов были поддержаны. Голосовали неединогласно. Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты, которые одновременно являются министрами, голосовали против всех представлений, не смотря на тех, кто подается", - сказал он.

Герус отметил, что следующих кандидатур на губернаторов Зеленский внесет в следующее правительство.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин отказался публично обсуждать кандидатуры Зеленского на губернаторов.

Ранее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций. Также Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.

Тем временем Зеленский намерен сменить всех губернаторов.