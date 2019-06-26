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26 июня 2019, среда, 09:00 99
Выборы 2019-06-26T09:09:17+03:00
Українські Новини
Суд отменил отказ ЦИКа зарегистрировать всех кандидатов в депутаты от "Руха нових сил" Саакашвили

Суд отменил отказ ЦИКа зарегистрировать всех кандидатов в депутаты от "Руха нових сил" Саакашвили

Саакашвили. Фото: facebook/SaakashviliMikheil
Саакашвили. Фото: facebook/SaakashviliMikheil

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил отказ ЦИКа зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от партии бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух нових сил".

Об этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идём на выборы", - написал политик.

Также он опубликовал запись трансляции заседания суда.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июня Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания Михаила Саакашвили в течение 5 лет в Украине.

Данный юридический факт был необходимым условием для регистрации Михаила Саакашвили кандидатом в депутаты Рады.

Тем временем Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список партии "Рух новых сил". Также Саакашвили встал на военный учет в военкомате.

Ранее Президент Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

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