Суд отменил отказ ЦИКа зарегистрировать всех кандидатов в депутаты от "Руха нових сил" Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил отказ ЦИКа зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от партии бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух нових сил".\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Саакашвили в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идём на выборы", - написал политик.\r\nТакже он опубликовал запись трансляции заседания суда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 июня Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания Михаила Саакашвили в течение 5 лет в Украине.\r\nДанный юридический факт был необходимым условием для регистрации Михаила Саакашвили кандидатом в депутаты Рады.\r\nТем временем Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список партии "Рух новых сил". Также Саакашвили встал на военный учет в военкомате.\r\nРанее Президент Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.