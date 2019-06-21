подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 11:42 181
Судебная власть 2019-06-21T12:02:09+03:00
Українські Новини
Саакашвили может баллотироваться в Раду

Саакашвили может баллотироваться в Раду

Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж, передают Українськi Новини.

"Суд установил факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет!", - сообщила она.

Данный юридический факт был необходимым условием для регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Саакашвили встал на военный учет в военкомате.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили.

Больше новостей о: Михаил Саакашвили Украинское гражданство Печерский районный суд Киева

Архив
Новости
В Грузии на депутата Украины Еленского напали российские депутаты 13:29
АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен 13:23
Количество отравившихся после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40 13:00
За тайны, режимные ограничения и спецзвание Князеву в мае заплатили 160 тыс. гривен 12:54
Рубль в конце рабочей недели снова подскочил 12:38
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok