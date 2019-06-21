Саакашвили может баллотироваться в Раду

Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж, передают Українськi Новини.

"Суд установил факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет!", - сообщила она.

Данный юридический факт был необходимым условием для регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Саакашвили встал на военный учет в военкомате.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили.