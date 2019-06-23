ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Верховной Рады от политической партии "Рух нових сил" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Рассмотрев соответствующие документы, комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили", в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной политической партией в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса", - сказано в нем.

При рассмотрении этого вопроса комиссия отметила, что внеочередные выборы депутатов назначены на 21 июля указом Президента от 21 мая и, следовательно, совет партии "Рух нових сил" не мог рассматривать этот вопрос 8 мая.

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда партии 10 июня, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии.

Также принято решение направить в Национальную полицию копию этого постановления и копии протокола заседания совета политической партии для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июня Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет.

Данный юридический факт был необходимым условием для регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Ранее Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список "Руха новых сил". Также Саакашвили встал на военный учет в военкомате.