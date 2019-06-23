подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
23 июня 2019, воскресенье, 22:32 93
Выборы 2019-06-23T22:41:15+03:00
Українські Новини
ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили

ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Верховной Рады от политической партии "Рух нових сил" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Рассмотрев соответствующие документы, комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили", в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной политической партией в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса", - сказано в нем.

При рассмотрении этого вопроса комиссия отметила, что внеочередные выборы депутатов назначены на 21 июля указом Президента от 21 мая  и, следовательно, совет партии "Рух нових сил" не мог рассматривать этот вопрос 8 мая.

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда партии 10 июня, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в депутаты в  многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии.

Также принято решение направить в Национальную полицию копию этого постановления и копии протокола заседания совета политической партии для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июня Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет.

Данный юридический факт был необходимым условием для регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Ранее Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список "Руха новых сил". Также Саакашвили встал на военный учет в военкомате.

Больше новостей о: Михаил Саакашвили выборы в Верховную Раду Рух нових сил отказ в регистрации Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Задержанные на митинге в Москве. Фото: Артем Лоскутов
В России на митингах против политрепрессий задержали активистов с "провокационными" плакатами 23:11
ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили 22:32
Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова 22:18
В Берлине из-за справлявшего нужду с моста мужчины травмированы несколько человек 21:49
В Киеве критически загрязнен воздух из-за жары: в ГосЧС сообщили, когда дышать станет безопаснее 21:24
больше новостей
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие 16:15
Могу покрасить ларек или два: Коломойский ответил на планы Зеленского по восстановлению Донбасса 23:20
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
больше новостей
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Красивые пейзажи. Фото: pixabay.com
Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины 09:00
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
"Слуга народа" показала списки своих кандидатов по мажоритарке 14:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok