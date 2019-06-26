Суд скасував відмову ЦВК зареєструвати всіх кандидатів в депутати від "Руху нових сил" Саакашвілі

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував відмову ЦВК зареєструвати всіх кандидатів в депутати Ради від партії колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Саакашвілі в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми перемогли. Суд нас підтримав. Ми йдемо на вибори", - написав політик.

Також він опублікував запис трансляції засідання суду.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня Печерський районний суд Києва встановив факт безперервного проживання Михайла Саакашвілі протягом 5 років в Україні.

Цей юридичний факт був необхідною умовою для реєстрації Міхеіла Саакашвілі кандидатом у депутати Ради.

Тим часом Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий очолили список партії "Рух нових сил". Також Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі.

Раніше Президент Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав в АП прохання про повернення українського громадянства.