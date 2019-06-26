Суд скасував відмову ЦВК зареєструвати всіх кандидатів в депутати від "Руху нових сил" Саакашвілі

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував відмову ЦВК зареєструвати всіх кандидатів в депутати Ради від партії колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил".\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці Саакашвілі в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Ми перемогли. Суд нас підтримав. Ми йдемо на вибори", - написав політик.\r\nТакож він опублікував запис трансляції засідання суду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 21 червня Печерський районний суд Києва встановив факт безперервного проживання Михайла Саакашвілі протягом 5 років в Україні.\r\nЦей юридичний факт був необхідною умовою для реєстрації Міхеіла Саакашвілі кандидатом у депутати Ради.\r\nТим часом Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова і Лановий очолили список партії "Рух нових сил". Також Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі.\r\nРаніше Президент Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав в АП прохання про повернення українського громадянства.