Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список "Руха новых сил"

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний, шахматистка Наталия Жукова и экономист Владимир Лановой возглавили список партии "Рух нових сил" на внеочередные выборы Верховной Рады 21 июля.

Об этом Саакашвили сообщил на пресс-конференции, передают Українські новини.

Также в списке указаны Елена Терещенко, Дмитрий Булах, Анна Соломатина, Олег Михайлик, Игорь Черняк, Валерия Коломиец, Владимир Гавриш, Андрей Зозулинский, Владимир Ланда, Дарина Чиж, Сергей Гавруша, Евгений Лукьянец, Андрей Подзега, Сергей Яковенко и Анна Волк.

"Я считаю своей обязанностью открыть дорогу этим людям... Мы идем туда не коалиции создавать, ни в должностях принимать участия. Мы идем туда бороться, подымать Украину и сажать", - сказал Саакашвили.

Как сообщали Українські Новини, Саакашвили отказался идти на выборы с партией Кличко. Саакашвили объяснил, почему не хочет объединиться с партией УДАР на выборах в Раду. Также Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду.

Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили.

Тем временем "Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных.