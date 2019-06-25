После того, как за резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса проголосовали 118 депутатов, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) возобновила права России в ассамблее.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, сообщают Українські Новини.\r\n"Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) постановила, что право ее членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не должно быть приостановлено или отменено в контексте оспаривания или пересмотра ее полномочий", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что за соответствующее решение проголосовали 118 депутатов ассамблеи, против - 62, воздержались - 10.\r\nПАСЕ также постановила пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не представлены делегацией в ассамблее, чтобы представить свои полномочия на неполной сессии в июне 2019 года.\r\nСогласно сообщению, Комитет министров также поддержал предложение о создании "процедуры совместной реакции", когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает основные принципы и ценности, отстаиваемые Советом Европы.\r\nВ соответствии с предложением такая процедура может быть инициирована ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем и все должны будут участвовать в пошаговом процессе, который может привести к приостановке работы государства в ассамблее.\r\nКак сообщали Українські Новини, Ирина Геращенко утверждает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.\r\nПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.\r\nСпикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что отмена российского запрета только ослабит ПАСЕ, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.\r\nРанее канцлер Германии Ангела Меркель также выступала с заявлением за возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею.\r\nВ свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в ПАСЕ на данный момент нет.