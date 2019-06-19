Покупка российского рубля в среду понизилась на 7 копеек

В среду, 19 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 18 июня понизился на 7 копеек и составил 3,59 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи не изменился и составил 4,21 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы наличной иностранной валюты на 19 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,59\r\n\r\n\r\n4,21\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n4,00\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро подешевели в киевских обменниках посреди рабочей недели.\r\nТакже Национальный банк Украины укрепил гривну после почти недельного обвала, а население гривневые депозиты переводит в валютные. Кроме того, в НБУ рассказали о майском заработке банков.\r\nТем временем инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.