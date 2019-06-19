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19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 июня 2019, среда, 11:00 51
Финансы 2019-06-19T11:01:57+03:00
Українські Новини
Покупка российского рубля в среду понизилась на 7 копеек

Покупка российского рубля в среду понизилась на 7 копеек

Рубль и гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль и гривна. Фото: Gorlovka.Today

В среду, 19 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 18 июня понизился на 7 копеек и составил 3,59 гривен за 10 рублей.

Курс продажи не изменился и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы наличной иностранной валюты на 19 июня:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,59

4,21

Максимальный

4,00

5,00

Минимальный

2,50

4,03

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подешевели в киевских обменниках посреди рабочей недели.

Также Национальный банк Украины укрепил гривну после почти недельного обвала, а население гривневые депозиты переводит в валютные. Кроме того, в НБУ рассказали о майском заработке банков.

Тем временем инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Больше новостей о: Курс валют курс рубля курс рубля к гривне Киевские обменники

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