Покупка российского рубля в среду понизилась на 7 копеек

В среду, 19 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 18 июня понизился на 7 копеек и составил 3,59 гривен за 10 рублей.

Курс продажи не изменился и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы наличной иностранной валюты на 19 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,59 4,21 Максимальный 4,00 5,00 Минимальный 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подешевели в киевских обменниках посреди рабочей недели.

Также Национальный банк Украины укрепил гривну после почти недельного обвала, а население гривневые депозиты переводит в валютные. Кроме того, в НБУ рассказали о майском заработке банков.

Тем временем инфляция в мае превысила прогноз НБУ, а в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.