После праздничных выходных доллар и евро подешевели

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 июня на 2,42 коп. до 26,5741 UAH\/USD, курс покупки - на 3,98 коп. до 26,2356 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 9,24 коп. до 29,4441 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 7,99 коп. до 29,9731 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,2356\r\n26,5741\r\n29,4441\r\n29,9731\r\n3,66\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3500\r\n27,0000\r\n29,7200\r\n30,4500\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,4500\r\n29,0000\r\n29,7200\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек.\r\nРанее гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков.