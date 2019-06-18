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18 июня 2019, вторник, 10:20 138
Экономика 2019-06-18T10:22:33+03:00
Українські Новини
После праздничных выходных доллар и евро подешевели

После праздничных выходных доллар и евро подешевели

Доллар
Доллар

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 июня на 2,42 коп. до 26,5741 UAH/USD, курс покупки - на 3,98 коп. до 26,2356 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 9,24 коп. до 29,4441 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,99 коп. до 29,9731 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,2356 26,5741 29,4441 29,9731 3,66 4,21
Максимальный 26,3500 27,0000 29,7200 30,4500 4,00 5,00
Минимальный 26,0000 26,4500 29,0000 29,7200 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, наличные доллар и евро за неделю обвалились более чем на 20 копеек.

Ранее гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков.

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