Долар і євро подешевшали в київських обмінниках посеред робочого тижня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 18 червня на 3,67 коп. до 26,5273 UAH\/USD, курс купівлі - на 3,63 коп. до 26,2012 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 11,44 коп. до 29,2552 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 10,28 коп. до 29,7918 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,2012\r\n26,5273\r\n29,2552\r\n29,7918\r\n3,59\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3300\r\n27,0000\r\n29,4200\r\n30,0500\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,4000\r\n28,0000\r\n29,5800\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу. Також курс гривні на міжбанку продовжує зміцнюватися.\r\nКрім того, рубль після різкого падіння почав дорожчати.\r\nТакож минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку. Інфляція в травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.