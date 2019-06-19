Долар і євро подешевшали в київських обмінниках посеред робочого тижня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 18 червня на 3,67 коп. до 26,5273 UAH/USD, курс купівлі - на 3,63 коп. до 26,2012 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 11,44 коп. до 29,2552 UAH/EUR, курс продажу знизився на 10,28 коп. до 29,7918 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 российских рублей Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,2012 26,5273 29,2552 29,7918 3,59 4,21 Максимальний 26,3300 27,0000 29,4200 30,0500 4,00 5,00 Мінімальний 26,0000 26,4000 28,0000 29,5800 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу. Також курс гривні на міжбанку продовжує зміцнюватися.

Крім того, рубль після різкого падіння почав дорожчати.

Також минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку. Інфляція в травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.