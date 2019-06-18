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18 июня 2019, вторник, 08:48 240
Финансы 2019-06-18T08:50:50+03:00
Українські Новини
На прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке

На прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке

Национальный банк в период с 10 по 14 июня купил на межбанковском валютном рынке 135,1 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, НБУ купил 62,5 млн долларов путем использования механизма Matching.

Также НБУ купил 72,6 млн долларов по интервенции по единому курсу.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 878 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

122,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – 661,5 млн долларов.

С начала года НБУ в целом купил на межбанке в ходе интервенций 1 554,5 млн долларов, а продал - 231,43 млн долларов.

В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH/USD.

В начале июня Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро.

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