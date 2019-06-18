На прошлой неделе НБУ лишь покупал валюту на межбанке

Национальный банк в период с 10 по 14 июня купил на межбанковском валютном рынке 135,1 млн долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ частности, НБУ купил 62,5 млн долларов путем использования механизма Matching.\r\nТакже НБУ купил 72,6 млн долларов по интервенции по единому курсу.\r\nИспользуя Matching, НБУ с начала года купил 878 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.\r\n122,93 млн долларов с начала года было продано по интервенции по единому курсу, а куплено – 661,5 млн долларов.\r\nС начала года НБУ в целом купил на межбанке в ходе интервенций 1 554,5 млн долларов, а продал - 231,43 млн долларов.\r\nВ 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH\/USD.\r\nВ начале июня Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро.