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18 июня 2019, вторник, 18:06 29
Финансы 2019-06-18T18:13:32+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп. во вторник укрепился на 6 коп. до 26,38 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,43-26,46 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,36-26,39 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,37-26,40 UAH/USD.


Во вторник НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,83% с 27,72 UAH/USD до 26,38 UAH/USD.
В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Напомним, ранее эксперт фондового рынка спрогнозировал стабильным курс гривны в 2019 году.

Перед выходными гривна на межбанке укрепилась, а после выходных НБУ понизил курс официальной валюты на 0,48 копеек.

После Троицких выходных доллар и евро подешевели

На прошлой неделе НБУ покупал валюту лишь на межбанке, было куплено 135,1 миллионов долларов. 

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