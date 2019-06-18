Курс гривны на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп. во вторник укрепился на 6 коп. до 26,38 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,43-26,46 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,36-26,39 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,37-26,40 UAH\/USD.Во вторник НБУ не проводил валютный аукцион.С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,83% с 27,72 UAH\/USD до 26,38 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Напомним, ранее эксперт фондового рынка спрогнозировал стабильным курс гривны в 2019 году. Перед выходными гривна на межбанке укрепилась, а после выходных НБУ понизил курс официальной валюты на 0,48 копеек.После Троицких выходных доллар и евро подешевели. На прошлой неделе НБУ покупал валюту лишь на межбанке, было куплено 135,1 миллионов долларов.