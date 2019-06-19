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19 червня 2019, середа, 06:00 5
Фінанси 2019-06-19T06:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу: курс іноземних валют на 19 червня

НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу: курс іноземних валют на 19 червня

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 червня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH/USD у той час, як скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 18 червня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3301,9846
100 доларів США 2638,8427
100 швейцарських франків 2641,6764
1000 ієн 243,8118
10 російських рублів 4,1017
100 євро 2952,0733

Як повідомляли Українські Новини, після святкових вихідних НБУ знизив курс гривні. Також у НБУ розповіли про травневий заробіток банків.

Також минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку. Крім того, інфляція в травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом населення гривневі депозити переводить у валютні.

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