НБУ зміцнив гривню після майже тижневого обвалу: курс іноземних валют на 19 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 червня, на 3,35 коп. до 26,3884 UAH\/USD у той час, як скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ знизив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 18 червня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3301,9846\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2638,8427\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2641,6764\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n243,8118\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1017\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2952,0733\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після святкових вихідних НБУ знизив курс гривні. Також у НБУ розповіли про травневий заробіток банків.\r\nТакож минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку. Крім того, інфляція в травні перевищила прогноз НБУ, а в Нацбанку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nТим часом населення гривневі депозити переводить у валютні.