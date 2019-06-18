НБУ отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом

Национальный банк отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений. Норма, обязывающая предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года. Поступление бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже", - говорится в нем.

В НБУ отметили, что очередное валютном послабления не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

"По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", - приводят статистику в НБУ.

С начала года Нацбанк отменил или смягчил уже более 30 валютных ограничений.

Как сообщали Українські Новини, закон о валюте и валютных операциях вступил в силу в феврале.

Ранее НБУ снизил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 50% до 30% с марта.