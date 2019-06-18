После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-17 июня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3340,8148\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2642,1945\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2654,9212\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n244,1700\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1007\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2976,4321\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выходными гривна на межбанке немного укрепилась.\r\nРанее гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков.