После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 июня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-17 июня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3340,8148 100 долларов США 2642,1945 100 швейцарских франков 2654,9212 1000 иен 244,1700 10 российских рублей 4,1007 100 евро 2976,4321

Как сообщали Українські Новини, перед выходными гривна на межбанке немного укрепилась.

Ранее гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков.