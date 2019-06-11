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11 июня 2019, вторник, 21:34 45
Кабмин 2019-06-11T21:45:20+03:00
Українські Новини
Климкин попросил депутатов уволить его с должности главы МИД

Климкин попросил депутатов уволить его с должности главы МИД

Павел Климкин.
Павел Климкин.

Министр иностранных дел Павел Климкин попросил Верховную Раду поддержать его прошение об отставке после того, как Рада уже отказывалась его уволить.

Об этом Климкин написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке", - написал глава МИД.

Также Климкин заранее выразил благодарность парламенту.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский сделал Климкину предложение, от которого тот отказался. Позже Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.

Комитет по иностранным делам рекомендовал Раде уволить Климкина. В Раду вносили постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака

При этом, Стефанчук заявлял, что Зеленский не внесет в Раду кандидатуру на должность главы МИДа до увольнения Климкина.

Ранее Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Климкин планировал баллотироваться в Раду как самовыдвиженец. До этого Климкин заявлял, что останется главой МИД, если взгляды Зеленского совпадут с его собственными.

Больше новостей о: МИД Украины Павел Климкин министр иностранных дел Верховна Рада Увольнение с должности

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