Климкин попросил депутатов уволить его с должности главы МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин попросил Верховную Раду поддержать его прошение об отставке после того, как Рада уже отказывалась его уволить.\r\nОб этом Климкин написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке", - написал глава МИД.\r\nТакже Климкин заранее выразил благодарность парламенту.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский сделал Климкину предложение, от которого тот отказался. Позже Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.\r\nКомитет по иностранным делам рекомендовал Раде уволить Климкина. В Раду вносили постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака\r\nПри этом, Стефанчук заявлял, что Зеленский не внесет в Раду кандидатуру на должность главы МИДа до увольнения Климкина.\r\nРанее Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Климкин планировал баллотироваться в Раду как самовыдвиженец. До этого Климкин заявлял, что останется главой МИД, если взгляды Зеленского совпадут с его собственными.