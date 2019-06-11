Климкин попросил депутатов уволить его с должности главы МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин попросил Верховную Раду поддержать его прошение об отставке после того, как Рада уже отказывалась его уволить

Об этом Климкин написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке", - написал глава МИД.

Также Климкин заранее выразил благодарность парламенту.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский сделал Климкину предложение, от которого тот отказался. Позже Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.

Комитет по иностранным делам рекомендовал Раде уволить Климкина. В Раду вносили постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака

При этом, Стефанчук заявлял, что Зеленский не внесет в Раду кандидатуру на должность главы МИДа до увольнения Климкина.

Ранее Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Климкин планировал баллотироваться в Раду как самовыдвиженец. До этого Климкин заявлял, что останется главой МИД, если взгляды Зеленского совпадут с его собственными.