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11 июня 2019, вторник, 18:08 95
Судебная власть 2019-06-11T19:45:01+03:00
Українські Новини
КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады

КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады

Конституционный суд Украины. Фото: dostup.pravda
Конституционный суд Украины. Фото: dostup.pravda

Конституционный Суд перешел к закрытой части рассмотрения конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады для принятия решения.

Об этом сообщила глава КС Наталья Шаптала, передают Українськi Новини.

По ее словам, КС во вторник заслушал пояснения всех сторон процесса, завершил открытое рассмотрение дела.

Решение КС об оценке конституционности указа будет обнародовано на сайте КС.

Как сообщали Українські Новини, представитель Рады в КС заявил, что сегодня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

Зеленский заявил в КС, что уходит, чтобы не давить, но общество следит. Представитель президента в КС заявил, что Роспуск Рады Зеленским конституционен. Противник Зеленского ударил его сторонницу по лицу под зданием КС.

Также неизвестный сообщал о минировании КС, где рассматривают вопрос о роспуске парламента.

Парубий не передал Конституционному суду список депутатов коалиции.

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