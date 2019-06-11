КС перешел к закрытой части рассмотрения конституционности роспуска Рады

Конституционный Суд перешел к закрытой части рассмотрения конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады для принятия решения.\r\nОб этом сообщила глава КС Наталья Шаптала, передают Українськi Новини.\r\nПо ее словам, КС во вторник заслушал пояснения всех сторон процесса, завершил открытое рассмотрение дела.\r\nРешение КС об оценке конституционности указа будет обнародовано на сайте КС.\r\nКак сообщали Українські Новини, представитель Рады в КС заявил, что сегодня решения о конституционности роспуска парламента не будет.\r\nЗеленский заявил в КС, что уходит, чтобы не давить, но общество следит. Представитель президента в КС заявил, что Роспуск Рады Зеленским конституционен. Противник Зеленского ударил его сторонницу по лицу под зданием КС.\r\nТакже неизвестный сообщал о минировании КС, где рассматривают вопрос о роспуске парламента.\r\nПарубий не передал Конституционному суду список депутатов коалиции.